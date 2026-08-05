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Mia, tua, nostra: verso 17.000, vendita libera al via

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Mia, tua, nostra: verso 17.000, vendita libera al via

Non solo la Gradinata Sud non più disponibile ma anche un ottimo numero di conferme dagli altri settori. La campagna Mia, tua nostra continua a gran ritmo: sono quasi 17.000 infatti gli abbonamenti rinnovati in prelazione a poche ore dal termine della seconda fase, quella che permette il ‘cambio posto’ ai tifosi abbonati la scorsa stagione. E il dato è certamente destinato ad aumentare.

Nuovi. Dalle ore 10.00 di domani, giovedì 6 agosto, e fino alle ore 23.59 di sabato 22 agosto infatti i sampdoriani potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento 2026/27 per Tribuna, Distinti e Gradinata Nord dello stadio “Ferraris”. Le modalità di acquisto restano invariate: online, attraverso il circuito Ticketone, al fine di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna e con uno sconto del 10% rispetto ai prezzi applicati presso le rivendite Ticketone e a SampCity; presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale o presso la biglietteria all’interno di SampCity nel pieno centro cittadino (via XX Settembre 252r).

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.

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