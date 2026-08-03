Mia, tua nostra: abbattuto il muro dei 15.000 abbonamenti

Un altro muro è stato appena abbattuto: è quello dei 15.000 abbonamenti. A meno di ventiquattro ora dalla chiusura della prima fase della campagna Mia, tua nostra, quella dedicata ai rinnovi in prelazione, e a tre giorni dall’apertura della vendita libera, con mercoledì 5 agosto dedicato al “cambio posto” (per chi non ha rinnovato l’abbonamento), sono tanti i tifosi blucerchiati che hanno deciso di sottoscrivere l’ennesimo atto d’amore nei confronti della Sampdoria, 15.000 atti di fiducia. Un numero già di per sé straordinario, che conferma il trend sulle tessere rinnovate la scorsa stagione di questi tempi.