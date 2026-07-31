Viti è blucerchiato: torna dal Nice a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viti (Borgo San Lorenzo, 24 gennaio 2002) dall’O.C.G. Nice. Il difensore ha firmato con la Sampdoria un contratto fino al 30 giugno 2030.

Cresciuto nel vivaio dell’Empoli, Viti ha completato la sua formazione con gli Azzurri, esordendo da professionista il 30 settembre 2020 in Coppa Italia, in occasione della vittoria per 2-1 contro il Renate. Dopo l’esordio, si è ritagliato un ruolo sempre più importante nella squadra toscana, contribuendo alla promozione in Serie A e affermandosi successivamente nella massima serie.

Nell’estate del 2022 si è trasferito al Nizza, dando inizio a un percorso che lo ha riportato in Italia attraverso prestiti al Sassuolo, all’Empoli e alla Fiorentina. Lo scorso gennaio è approdato alla Sampdoria, guadagnandosi immediatamente la fiducia dei blucerchiati: sedici presenze da titolare e un contributo decisivo alle prestazioni della squadra in campionato.

Difensore centrale sinistro, atletico e moderno, Viti unisce forza nel gioco aereo, qualità nei duelli uno contro uno e capacità di costruire il gioco dalla difesa. Queste qualità, unite all’esperienza maturata nonostante la giovane età e al percorso attraverso tutte le categorie delle nazionali giovanili italiane – dall’Under 15 all’Under 21 – lo rendono una risorsa preziosa per la difesa di Bernardo Corradi.

Per Mattia è un ritorno alla Sampdoria, questa volta a titolo definitivo, per dare continuità al percorso iniziato insieme nella seconda metà della scorsa stagione.

«Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo accordo, che ci consente di riportare Mattia Viti alla Sampdoria con un contratto quadriennale – afferma il CEO Football Jesper Fredberg -. Riteniamo che Mattia incarni perfettamente le caratteristiche che cerchiamo: è un calciatore pienamente in linea con il nostro stile di gioco, profondamente legato ai colori blucerchiati e ai nostri tifosi, e pronto ad abbracciare un progetto ambizioso e di lungo periodo. Il suo ritorno ci permette di aggiungere qualità, affidabilità ed esperienza al reparto difensivo, rappresentando un rinforzo di grande valore per la squadra».

Bentornato, Mattia!