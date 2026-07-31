Trofeo Doppio Malto: info biglietti per Parma-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria comunica che il Parma Calcio ha reso note le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti per assistere alla gara Parma-Sampdoria, in programma domenica 9 agosto allo stadio “Tardini” di Parma (ore 20.00) e valida quale prima edizione del Trofeo Doppio Malto.

Vendita. Il costo del biglietto del Settore Ospiti è di 5,00 euro. La vendita è in programma da lunedì 3 agosto alle ore 10.00 e fino alle ore 19.00 di sabato 8 agosto sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita autorizzati).