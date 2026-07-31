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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Baresi

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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Baresi

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, ex difensore e capitano del Milan e della Nazionale italiana.

Alla sua famiglia, al Milan e ai tifosi rossoneri vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato.

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