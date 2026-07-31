U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 31 luglio 2026

L’U.C. Sampdoria comunica che il dottor Raffaele Fiorella ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di CEO Corporate, membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Restructuring Officer (CRO).

Il Consiglio di Amministrazione esprime la propria sincera gratitudine al dottor Raffaele Fiorella per la dedizione, la professionalità e il prezioso contributo offerto alla società, e gli augura ogni successo per i suoi futuri progetti.

Contemporaneamente, il club è lieto di annunciare la nomina ufficiale del dottor Claudio Morelli quale CEO Corporate, a partire da domani, sabato 1° agosto 2026.

L’U.C. Sampdoria dà un caloroso benvenuto al dottor Morelli e gli augura ogni successo nel suo nuovo incarico, certa che la sua competenza e la sua leadership svolgeranno un ruolo fondamentale nel continuo consolidamento e nella crescita del club.