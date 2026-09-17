Mia, tua nostra è la miglior campagna promo pubblicitaria 2026/27

Nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre, l’Auditorium AIA dello Stadio “Città di Arezzo” ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione degli Sport Marketing Awards, il prestigioso format ideato e prodotto da Donato Alfani e giunto quest’anno alla sua 15.a edizione. L’evento, riconosciuto come uno dei punti di riferimento più autorevoli per la valorizzazione della cultura del marketing e della comunicazione applicati allo sport system italiano, ha visto la partecipazione dei vertici dei principali club di Serie A e Serie B, oltre ai rappresentanti delle più importanti Leghe e Federazioni nazionali.

Premio. Tra i grandi protagonisti della serata si è distinta l’U.C. Sampdoria, che con il video della campagna abbonamenti Mia, tua, nostra diretto dal regista Marco Ponti si è aggiudicata il premio di “Miglior campagna promo pubblicitaria club 2026/27”. Il riconoscimento premia il grande lavoro svolto dalla società blucerchiata nel coinvolgere e valorizzare la propria tifoseria, confermando la capacità del club di creare un legame profondo, identitario ed emotivo con la propria community attraverso strategie di marketing e comunicazione all’avanguardia.