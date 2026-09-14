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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Catanzaro

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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Catanzaro

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Catanzaro, gara valida quale 5.a giornata del campionato Serie BKT 2026/27 e in programma sabato 19 settembre 2026 p.v. alle ore 17.15, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

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