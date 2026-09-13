Sampdoria-Catanzaro: info accrediti media e fotografi
Sampdoria-Catanzaro: info accrediti media e fotografi
L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria-Catanzaro, valida quale 5.a giornata di Serie BKT 2026/27 e in programma sabato 19 settembre 2026 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.
La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 16 settembre 2026, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.
Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
I fotografi dovranno allegare altresì copia di regolare autorizzazione valevole per la stagione sportiva 2026/27 per le competizioni ufficiali Lega Serie B.
In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.