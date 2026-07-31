Befani è il nuovo segretario generale blucerchiato

L’U.C. Sampdoria comunica che, a partire dal 1° agosto 2026, Luca Befani assumerà l’incarico di segretario generale del club.

Professionista di grande esperienza nel calcio italiano, Befani ha maturato un lungo percorso dirigenziale ricoprendo inizialmente i ruoli di addetto stampa e team manager, per poi assumere quello di segretario generale all’Atalanta. Successivamente ha svolto il medesimo incarico al Siena e al Pergocrema, prima di approdare al Bologna nel 2011, dove ha ricoperto il ruolo di segretario generale fino al 2025.

La società accoglie Luca Befani con grande soddisfazione, certa che le sue competenze, la sua esperienza e la sua professionalità rappresenteranno un valore aggiunto e contribuiranno in modo significativo al percorso di crescita del club.