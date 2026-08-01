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Malanca si trasferisce al Vado a titolo temporaneo

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Malanca si trasferisce al Vado a titolo temporaneo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Vado F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Malanca.

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