Una storia scritta nel cielo: gli 80 anni dell’U.C. Sampdoria

Ottant’anni di storia. Mia, tua, nostra. Ottant’anni di emozioni, senso di appartenenza e passione condivisa. Per celebrare questo straordinario traguardo l’U.C. Sampdoria regala alla città di Genova e a tutti i tifosi blucerchiati un evento destinato a lasciare un segno indelebile.

Mercoledì 12 agosto il cielo sopra il Porto Antico si illuminerà dei colori più belli del mondo grazie a uno spettacolare show di droni, visibile in gran parte della città. Lo spettacolo si svolgerà tra le 22:00 e mezzanotte, con l’orario esatto che verrà annunciato nei prossimi giorni.

Un’impressionante flotta di 450 droni offrirà un’esperienza davvero unica, fondendo perfettamente la tecnologia all’avanguardia con la nostra storia in una spettacolare narrazione visiva della durata di circa 15 minuti.

Si tratterà di molto più di un semplice spettacolo di luci: sarà un regalo sentito a tutti coloro che hanno scritto, vissuto e continuano a custodire con affetto la storia della Sampdoria. Un omaggio che dedichiamo ai tifosi di ieri, di oggi e di domani, alle icone che hanno reso grandi questi colori e a una città che condivide un’identità fondata su orgoglio, passione e un forte senso di appartenenza.

Questa iniziativa è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della Porto Antico di Genova S.p.A. che ha contribuito a dare vita a questa celebrazione collettiva.

Per una notte Genova volgerà lo sguardo verso il cielo. In quelle luci ogni sampdoriano vedrà il riflesso della propria storia. Perché i nostri colori non si indossano semplicemente: si vivono, si tramandano e si amano. Da ottant’anni. E per sempre.