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Girelli si trasferisce a titolo definitivo alla Casertana

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Girelli si trasferisce a titolo definitivo alla Casertana

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Girelli.

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