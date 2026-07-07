La Bella Stagione: Sky annuncia la nuova serie sulla Samp

Una bella notizia per i tifosi blucerchiati e non solo. Sky ha infatti annunciato la nuova serie originale in sviluppo La Bella Stagione, liberamente ispirata all’omonimo libro di Gianluca Vialli, Roberto Mancini e dei calciatori della Sampdoria campione d’Italia, a cura di Pierdomenico Baccalario ed edito da Mondadori, che racconta l’epica cavalcata che ci portò a vincere lo Scudetto 1990/91.

Serie. Prodotta da Sky Studios e Groenlandia e realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, la serie sarà scritta da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Mariano Di Nardo, Sofia Assirelli e Marco Ponti, già dietro la macchina da presa dell’omonimo film-documentario del 2022. Un progetto ambizioso e dal valore inestimabile, per cui il club ha già garantito massimo sostegno e assidua collaborazione.

Sinossi. Vialli e Mancini non potrebbero essere più diversi. Uno è un bravo ragazzo, educato e composto, cresciuto in una famiglia benestante. L’altro è un talento impulsivo e ribelle, nato in una modesta famiglia di provincia. Hanno una sola cosa in comune: la voglia di diventare campioni. La loro amicizia, nata a 17 anni, li porta a Genova, ad indossare la stessa maglia: quella blucerchiata della Sampdoria. Sono gli anni in cui il campionato italiano è considerato il più bello del mondo, dominato dalla Juve, dal Napoli di Maradona, dal Milan di Sacchi e degli olandesi, dall’Inter dei tedeschi. Eppure, proprio grazie ai suoi Gemelli del gol, la Samp si troverà in vetta alla classifica…

Amicizia. La Bella Stagione è il racconto di una squadra entrata nella leggenda, ma è anche e soprattutto la storia della grande amicizia tra due campioni dentro e fuori dal campo, e di come resero possibile l’incredibile cavalcata che portò la Sampdoria sul tetto d’Italia e non solo.