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Forte si trasferisce alla Fiorentina a titolo temporaneo con opzione

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Forte si trasferisce alla Fiorentina a titolo temporaneo con opzione

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Forte.

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