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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Carpanesi

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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Carpanesi

Si è spento a Firenze all’età di 90 anni Sergio Carpanesi, ex centrocampista, 23 presenze in Serie A con la maglia della Sampdoria.

Nato a La Spezia il 21 marzo 1936 venne acquistato dal neopromosso club blucerchiato nell’estate del 1967. In panchina ritrovò Fulvio Bernardini, allenatore con cui vinse lo Scudetto ’55/56 alla Fiorentina, che a Genova gli diede fiducia sia come mediano sia come terzino fluidificante. Al Doria restò soltanto una stagione prima di passare all’Ancona.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

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