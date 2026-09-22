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Giudice Sportivo: Abildgaard salterà Avellino-Sampdoria

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Giudice Sportivo: Abildgaard salterà Avellino-Sampdoria

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 5.a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.

1 giornata di squalifica: Abildgaard (Sampdoria), Carissoni (Padova).

Diffidati Sampdoria: –

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