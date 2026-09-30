Lanna nuovo brand ambassador dell’U.C. Sampdoria

L’U.C. Sampdoria è lieta di annunciare che Marco Lanna torna a far parte del nostro club con il ruolo di brand ambassador.

La storia personale di Lanna è profondamente legata alla Sampdoria: come calciatore, come presidente e, soprattutto, come uomo e professionista che nel tempo ha continuato a incarnarne i valori e l’identità. Proprio su queste basi si svilupperà il suo nuovo incarico afferente ad alcuni ambiti – operativi, relazionali e rappresentativi – nei quali la sua esperienza, la sua immagine e il suo network porteranno senz’altro un valore concreto per il club.

Le mansioni dettagliate della nuova figura saranno approfondite nel corso di un incontro con i media che si terrà domani, giovedì 1° ottobre, alle ore 12.00 presso la sede blucerchiata di via Cavour 43-45, a Bogliasco.