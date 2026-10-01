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Morelli e Lanna: «Esempi e valori per una Samp che deve crescere»

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Morelli e Lanna: «Esempi e valori per una Samp che deve crescere»

Patrimonio e identità, business e networking, tifosi e territorio, con un occhio di riguardo alle generazioni future. Saranno questi i pilastri su cui poggerà la nuova esperienza di Marco Lanna all’U.C. Sampdoria. Calciatore prima, presidente poi, brand ambassador oggi: facile parlare per lui di un autentico ritorno a casa.

Esempio. Un ritorno fortemente voluto dalla proprietà e da Claudio Morelli, CEO Corporate blucerchiato, orientato alla crescita e alla visione comune. «Siamo felici di poter riaccogliere Marco a casa sua – ha dichiarato Morelli -, una persona che ha fatto la storia del nostro club. La sua esperienza ci permetterà in particolar modo di lavorare su tre verticali: riavvicinarci ai nostri sostenitori e al tessuto genovese, crescere in termini di visibilità nazionale e internazionale e offrire ai nostri giovani un esempio socio-educativo di cosa rappresenti essere Sampdoria nella vita».

Valori. «Ringrazio Morelli, mister Joseph Tey e il presidente Francesco De Gennaro per questa nuova opportunità – ha aggiunto lo stesso Lanna -. Sono qui per provare a riportare quei valori che ci ha insegnato Paolo Mantovani e trasmetterli ai nostri ragazzi. Crediamo tanto in questo progetto: è un onore essere qui e proverò a riprendere in mano le tante idee che avevo quando ero presidente e giocoforza non sono riuscito a mettere in pratica. I tifosi? Vogliamo rimettere la Samp al centro della vita quotidiana della gente e della città, aumentando l’appeal del nostro brand, sia in Italia sia all’estero».

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