Al Salone Nautico il 1° Business Forum U.C. Sampdoria

Un appuntamento speciale e innovativo dedicato a partner, imprenditori e autorità vicini al nostro club. Venerdì 2 ottobre, nel prestigioso ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova, è andato in scena il 1° Business Forum U.C. Sampdoria.

Lo sport, proprio come il business, vive di persone, relazioni e visione. È nata così l’idea di organizzare un momento di incontro, confronto e crescita all’interno di una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla nautica.

Un ricco panel di speaker e interventi d’eccezione, dal titolo Sport, lusso e networking d’eccellenza: passione o ragione? Il falso dualismo tra irrazionalità e performance, utile per condividere idee, creare connessioni e sviluppare nuove opportunità.

L’evento è proseguito con un tour esclusivo del Salone e una ‘Sponsor Dinner’ presso il ristorante Mar Bistrot per concludere al meglio una giornata da ricordare all’insegna del business e dei colori blucerchiati.