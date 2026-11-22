La favola di Mezzotero: «Sotto la Sud un’emozione indescrivibile»

Lorenzo Mezzotero sogna ad occhi aperti. La sua favola, iniziata con il gol all’Entella, prosegue in ventiquattro ore da incorniciare: rinnovo con la Sampdoria fino al 2030 e un’altra rete al Benevento, stavolta al cospetto della Gradinata giusta. «Segnare è sempre un’emozione indescrivibile – rivela l’attaccante classe 2008 -, farlo sotto la Sud, davanti a questi tifosi, è ancora più bello. L’ho desiderato, sono orgoglioso e contento»..

Istinto. «L’assist di Insigne? Lorenzo non devo descriverlo io – sottolinea il numero 39 blucerchiato -, è fortissimo, ha messo una palla d’oro e sono stato bravo a fare gol. Faccio tante ore di allenamento ma gioco anche d’istinto, ho attaccato la porta con la fame che mi contraddistingue ed è andata bene. Bisogna continuare così, fa parte del percorso e dobbiamo vincere per fare sognare i nostri tifosi».