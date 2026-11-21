D’Angelo: «Vittoria importante, avanti con questo atteggiamento»

«Una vittoria importante, anche se ottenuta non proprio con semplicità». Da quando siede sulla panchina blucerchiata Luca D’Angelo sta mettendo a posto tante cose. E lo sta facendo proprio con massima… semplicità. «Nel primo tempo abbiamo fatto quello che avevamo pensato – dice -, il Benevento palleggia molto, noi li abbiamo affrontati bene intercettando e ripartendo. Abbiamo fatto tre gol e potevamo anche farne altri. Nel secondo volevamo fare la stessa cosa, abbiamo pensato soprattutto a difenderci ma, pur schiacciandoci un po’ nella nostra metà-campo, alla fine non abbiamo rischiato più di tanto».

Atteggiamento. «Quando segnano gli attaccanti va sempre bene – prosegue il mister blucerchiato -, abbiamo lavorato in allenamento a determinate situazioni che poi si sono tradotte sul campo. Riposiamo questa sera e ripensiamo alla gara di mercoledì. A Padova servirà l’atteggiamento di questo periodo, quello di voler conquistare ogni palla. L’avversario sarà buono, la partita difficile come tutte quelle di B ma abbiamo le carte in regola per dire la nostra».