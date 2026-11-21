Insigne: «Contento per i tre punti, grazie alla nostra gente»

«Al di là della prestazione e del mio ritorno, sono molto contento per i tre punti. Contro una buona squadra come il Benevento, abbiamo fatto una grande partita nel complesso». Lorenzo Insigne si dimostra sempre più leader e trascinatore di questa Sampdoria. «Vincere aiuta – prosegue -, serve per allenarti bene e per concentrarti di più sulle altre partite. Ma non basta: dobbiamo continuare così perché la strada è lunga. Dobbiamo recuperare le energie e farci trovare pronti già mercoledì a Padova».

Compagni. Il reparto avanzato funziona: gol di Insigne inframmezzato da quelli di Tutino e Mezzotero. «Gennaro esperienza da vendere – dice il Magnifico sui compagni -, in Serie B è un attaccante che dà tutto, lotta, quando uno gioca così i gol arrivano in automatico. Lorenzo deve stare con i piedi per terra, è giovane, sta facendo bene. Siamo contenti per lui, per il suo rinnovo, ma deve tenere la testa bassa e lavorare. Spero sia l’inizio di una lunga carriera».

Grazie. «I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto – conclude il numero 10 blucerchiato -. Sono contento di giocare qui perché penso che in Serie B siamo fortunati ad avere una tifoseria così. Bisogna solo dire grazie a questa gente».