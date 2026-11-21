La Samp di D’Angelo cala il tris: Benevento battuto al “Ferraris”
La Samp di D’Angelo cala il tris: Benevento battuto al “Ferraris”
Il tabellino della sfida tra blucerchiati e giallorossi, 12.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Sampdoria 3
Benevento 1
Reti: p.t. 10′ Tutino, 15′ Sernicola, 22′ Insigne, 34′ Mezzotero.
Sampdoria (4-2-3-1): Krastev; Mbabu (41′ s.t. Depaoli), Delli Carri, Ravanelli, Gartenmann; Henderson, Abildgaard; Mezzotero (14′ s.t Conti), Insigne (14′ s.t. Cicconi), Begić (41′ s.t. Karamoh), Tutino (24′ s.t. Lauritsen).
A disposizione: Vindahl, Massolo, Meijer, Ferrari, Amarandei, Diop, Makoumbou.
Allenatore: D’Angelo.
Benevento (4-1-4-1): Vannucchi; Sernicola (1′ s.t. Romano), Scognamillo, Saio, Beruatto; Lamesta (12′ s.t. Okereke), Siatounis (19′ s.t. Verdi), Maita (27′ s.t. Prisco), Kouan, Cherubini (19′ s.t. Tumminello); Salvemini.
A disposizione: Esposito, Prisco, Caldirola, Dalle Mura, Mannini, Simonetti, Mignani, Talia.
Allenatore: Floro Flores.
Arbitro: Tremolada di Monza.
Assistenti: Fontemurato di Roma 2 e Della Mea di Udine.
Quarto ufficiale: Turrini di Firenze.
VAR: Massimi di Termoli.
AVAR: Dionisi dell’Aquila.
Note: ammoniti al 46′ p.t. Sernicola, al 35′ s.t. Romano, al 40′ s.t. Kouan per gioco scorretto, al 36′ s.t. Prisco per proteste; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 20.837 (rateo 184.804,81 euro), paganti 3.488 (74.909 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.