Mezzotero: «Il gol con l’Entella da brividi, rinnovo punto di partenza»

Gol, personalità e un eloquio sicuro che tradisce i suoi diciotto anni. Lorenzo Mezzotero, nato a Monza nel 2008 da padre italiano e madre azera, in blucerchiato è arrivato nell’estate del 2024 e in poco più di due stagioni ha brucitato le tappe, dimostrando di avere qualità e carattere per confrontarsi anche con il calcio dei grandi. «C’è tanta soddisfazione per questo attestato di stima da parte del club – afferma Lorenzo Mezzotero, fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030 -. Io e la mia famiglia abbiamo molta fiducia nel progetto della Sampdoria e questo prolungamento del mio contratto lo considero con un punto di partenza per continuare a lavorare e crescere per dimostrare di poterci restare in prima squadra».

Gol. Dopo essersi messo in mostra dapprima nell’U17 e successivamente in Primavera 2 con Francesco Pedone la passata stagione e Felice Tufano all’inizio di quella in corso, Lorenzo Mezzotero si è fatto trovare pronto quando è arrivata la chiamata della prima squadra. Due spezzoni di gara con Juve Stabia e Palermo, quindi alla terza presenza tra i grandi è arrivato il primo gol da professionista nel successo ottenuto con la Virtus Entella, nell’ultimo turno casalingo prima della sosta. «Il gol all’Entella è stata un’emozione indescrivibile: non ci credo ancora ora ogni volta che guardo i video – prosegue Mezzotero -. Ogni volta che mi soffermo su quel momento mi vengono i brividi però questo è solo l’inizio: come ha detto Gennaro (Tutino) che mi dà consigli e quando deve mi bacchetta adesso dovrò essere bravo a dimostrare giorno per giorno di meritare questa maglia».