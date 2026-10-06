Serie BKT: info e prezzi biglietti per Avellino-Sampdoria
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Avellino-Sampdoria
L’U.C. Sampdoria informa che il l’U.S. Avellino ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Avellino-Sampdoria, gara in programma venerdì 9 ottobre 2026 (ore 20.30) al “Partenio-Lombardi” di Avellino.
La vendita sarà aperta senza restrizioni e terminerà alle ore 19.00 di giovedì 8 ottobre.
SETTORE OSPITI
La capienza del Settore Ospiti è di 500 posti.
Il costo del biglietto è di 13,00 euro, oltre a 2,00 euro di diritti di prevendita.
MODALITÀ DI ACQUISTO
I tagliandi potranno essere acquistati:
- online sui portali www.go2.it e www.boxol.it;
- presso tutti i punti vendita Go2 autorizzati sul territorio nazionale.
PUNTI VENDITA GO2 A GENOVA
- Tabaccheria Lucente – Via S. Pacoret de Saint Bon
- Videoforum – Piazza della Vittoria 45/47r
Acquisto online:
https://www.boxol.it/next/it/go2-avellino/select-seat/634123/biglietti-avellino-vs-sampdoria
COME RAGGIUNGERE IL SETTORE OSPITI
Per i tifosi provenienti dall’autostrada A1, con successive deviazioni sulle autostrade A30 e A16, è prevista l’uscita obbligatoria “Avellino Est”.
Una volta usciti dal casello, svoltare a sinistra in direzione Avellino e, dopo circa 700 metri, svoltare a destra al primo incrocio, sempre in direzione Avellino.
Proseguire dritto per circa 1 km e, al terzo incrocio/rotonda, svoltare a sinistra imboccando via Giovanni Festa (c.d. Strada Bonatti), che conduce direttamente in via Annarumma, dove è ubicato il Settore Ospiti dello stadio “Partenio-Lombardi”.
Lungo il percorso saranno presenti pattuglie delle Forze dell’Ordine che provvederanno a incanalare i tifosi ospiti fino allo stadio.