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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Avellino-Sampdoria

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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Avellino-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che il l’U.S. Avellino ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Avellino-Sampdoria, gara in programma venerdì 9 ottobre 2026 (ore 20.30) al “Partenio-Lombardi” di Avellino.

La vendita sarà aperta senza restrizioni e terminerà alle ore 19.00 di giovedì 8 ottobre.

SETTORE OSPITI

La capienza del Settore Ospiti è di 500 posti.

Il costo del biglietto è di 13,00 euro, oltre a 2,00 euro di diritti di prevendita.

MODALITÀ DI ACQUISTO

I tagliandi potranno essere acquistati:

  • online sui portali www.go2.it e www.boxol.it;
  • presso tutti i punti vendita Go2 autorizzati sul territorio nazionale.

PUNTI VENDITA GO2 A GENOVA

  • Tabaccheria Lucente – Via S. Pacoret de Saint Bon
  • Videoforum – Piazza della Vittoria 45/47r

Acquisto online:
https://www.boxol.it/next/it/go2-avellino/select-seat/634123/biglietti-avellino-vs-sampdoria

COME RAGGIUNGERE IL SETTORE OSPITI

Per i tifosi provenienti dall’autostrada A1, con successive deviazioni sulle autostrade A30 e A16, è prevista l’uscita obbligatoria “Avellino Est”.

Una volta usciti dal casello, svoltare a sinistra in direzione Avellino e, dopo circa 700 metri, svoltare a destra al primo incrocio, sempre in direzione Avellino.

Proseguire dritto per circa 1 km e, al terzo incrocio/rotonda, svoltare a sinistra imboccando via Giovanni Festa (c.d. Strada Bonatti), che conduce direttamente in via Annarumma, dove è ubicato il Settore Ospiti dello stadio “Partenio-Lombardi”.

Lungo il percorso saranno presenti pattuglie delle Forze dell’Ordine che provvederanno a incanalare i tifosi ospiti fino allo stadio.

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