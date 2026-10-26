U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sampdoria-Virtus Entella: info accrediti media e fotografi

News

Sampdoria-Virtus Entella: info accrediti media e fotografi

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria-Virtus Entella, valida quale 10.a giornata di Serie BKT 2026/27 e in programma sabato 31 ottobre 2026 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 28 ottobre 2026, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

I fotografi dovranno allegare altresì copia di regolare autorizzazione valevole per la stagione sportiva 2026/27 per le competizioni ufficiali Lega Serie B.

In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

altre news

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Virtus Entella

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Virtus Entella

26 Ottobre 2026 Club
Fredberg e Branco: «Con D’Angelo esperienza ed energia»

Fredberg e Branco: «Con D’Angelo esperienza ed energia»

23 Ottobre 2026 Club
D’Angelo è il nuovo allenatore della Sampdoria

D’Angelo è il nuovo allenatore della Sampdoria

22 Ottobre 2026 Club