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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Virtus Entella

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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Virtus Entella

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Virtus Entella, gara valida quale 10.a giornata del campionato Serie BKT 2026/27 e in programma sabato 31 ottobre 2026 p.v. alle ore 19.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

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