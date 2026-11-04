Carrarese-Samp: esauriti i biglietti per il Settore Ospiti

In riferimento alla gara Carrarese-Sampdoria, valida per l’11ª giornata di Serie BKT 2026/27, in programma domenica 8 novembre alle ore 17:15 presso lo stadio “dei Marmi-IV Olimpionici Azzurri”, l’U.C. Sampdoria informa che i biglietti riservati al Settore Ospiti sono esauriti.

Si comunica inoltre che gli altri settori dello stadio non sono disponibili per la tifoseria blucerchiata e non è pertanto consentito l’acquisto di biglietti. Eventuali titoli di accesso acquistati da tifosi ospiti in settori diversi da quello riservato saranno annullati e non consentiranno in alcun caso l’accesso all’impianto. La Società sconsiglia pertanto ai propri sostenitori sprovvisti di regolare titolo di accesso di recarsi a Carrara.

Si ricorda, infine, che per i tifosi blucerchiati è prevista l’uscita obbligatoria di Massa.