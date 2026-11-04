Ci lega un filo: la nota del rinvio dell’evento di Officina 1946

Riceviamo e pubblichiamo la nota da parte di Officina 1946 riguardo il rinvio dell’evento Ci lega un filo. Lo facciamo con il rammarico di chi ha creduto fin da subito nel progetto – sostenendolo e collaborando a più livelli -, ma anche con l’auspicio di vederlo quanto prima andare in scena, come meritano gli organizzatori e tutti i sampdoriani.

Officina 1946 è nata per unire, per promuovere e per condividere. Con questo spirito abbiamo creduto nella possibilità di realizzare un progetto nato dai Sampdoriani e pensato per i Sampdoriani, con l’obiettivo di raccontare e celebrare i valori che ci accomunano.

Con grande dispiacere comunichiamo che l’evento ‘Ci lega un filo’, previsto per venerdì 13 novembre al Palasport, è rinviato a data da destinarsi. Nelle circostanze attuali non riteniamo purtroppo vi siano le condizioni di serenità e condivisione necessarie per vivere insieme una serata di festa e di leggerezza, nel segno della storia e dei valori blucerchiati.

È una decisione sofferta, presa con senso di responsabilità e nel rispetto di tutte le persone coinvolte; ma la tutela dei partecipanti, degli artisti, dei collaboratori e del pubblico è per noi assoluta priorità.

Desideriamo ringraziare di cuore tutti i professionisti che si sono impegnati per dare vita a uno spettacolo che volevamo rendere unico e speciale.

Un grazie particolare va all’U.C. Sampdoria per avere onorato gli impegni economici del progetto, prendendo a cuore il lavoro di chi si è adoperato per realizzarlo.

Un ringraziamento infine, per la fiducia e il sostegno, a tutti gli altri partner coinvolti e ovviamente a chi ha acquistato il biglietto, dimostrando vicinanza e partecipazione.

A partire da domani saranno comunicate le modalità di rimborso dei biglietti tramite la piattaforma TicketOne.

Ci auguriamo che si possa presto tornare ad un clima di collaborazione e serenità, nell’interesse della Sampdoria e della sua comunità, così da favorire l’effettiva realizzazione dell’evento in un momento più favorevole.

Officina 1946