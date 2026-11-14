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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Vito Donega

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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Vito Donega

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vito Donega, padre di Gerald Kpodzro Koffi, centrocampista della Sampdoria Primavera, già aggregato alla prima squadra.

A Gerald e alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

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