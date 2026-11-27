Samp-Cremonese: il club blucerchiato in campo per AIL

U.C. Sampdoria e Genoa CFC scendono in campo per AIL Genova, Savona e Imperia. Due partite al “Ferraris”, Sampdoria-Cremonese di domenica 29 novembre e Genoa-Udinese di domenica 20 dicembre, saranno entrambe dedicate ad AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma che da oltre cinquant’anni finanzia la ricerca scientifica e assiste i pazienti e le loro famiglie.

Stelle. I due club genovesi sosterranno anche la storica iniziativa delle Stelle di Natale AIL, in vendita in tutte le piazze liguri da Moneglia a Ventimiglia il 4, 5, 6, 7 e 8 dicembre. Alla collaborazione si affiancherà un’attività di comunicazione, in particolare sui canali social ufficiali.

Abbraccio. «Quando realtà come la Sampdoria e il Genoa scelgono di esserci per noi è come sentire un abbraccio enorme: ci dà forza, ci ricorda che non siamo soli e che la solidarietà è davvero una cosa bellissima. Crediamo nel calcio come sport che unisce, e questi valori sono i nostri: AIL è un’associazione che, grazie esclusivamente ai volontari, dalle persone che scendono in piazza a quelle che lavorano negli uffici, riesce a fare sempre molto per le persone che soffrono, per la cura e per la ricerca contro le leucemie. Per questo diciamo grazie a Samp e Genoa e a tutti i tifosi che in queste partite riempiranno Marassi di cuore e regaleranno una stella», dichiara Liliana Freddi, presidente di AIL Genova, Savona e Imperia.