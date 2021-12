Samp eSports: Giovhy, un blucerchiato da eChampions

Giovhy da eChampions League: il blucerchiato Giovanni Salvaggio ieri ha ottenuto un pass per la seconda fase della competizione che UEFA e EA Sports dedicano ai migliori videogiocatori di FIFA 22 in Europa. Il nostro gamer a febbraio volerà a Parigi, grazie al convincente percorso di qualificazione nello Swiss Round di questo weekend, che lo ha premiato come uno dei migliori sedici del gruppo Nord ed Est Europa.

Finale. Il viaggio verso San Pietroburgo, sede della finale della Champions e del suo alter ego eSportivo, è però ancora lungo. Dopo la tappa parigina (in diretta su YouTube e Twitch), è in agenda una nuova fase per i migliori 32. Il Final Eight invece è fissato per il 27 maggio, il giorno prima dell’atto conclusivo della Coppa Campioni. In palio per il vincitore: 75.000 dollari.

Di seguito i risultati ottenuti nei 7 round del primo turno:

R1 vs PontonXFIFA: 5-3

R2 vs T4Txstyyy_: 6-5

R3 vs ASR_YORKE31: 7-3

R4 vs HEXONmarcothefir: 7-2

R5 Er_Caccia98: 2-4

R6 Ktzn_91: 3-8

R7 PelleSimo24: 4-3