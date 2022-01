eSerie A TIM, Draft: Rrich19 completa il team eSports blucerchiato

Si è tenuto oggi a Milano il Draft della eSerie A TIM 2022, che ha definito le rose dei pro player per la stagione competitiva in corso. A vestire la maglia blucerchiata sarà Richard Renato Romeo, detto Rrich19. Il talentuoso gamer milanese ha già preso parte alla scorsa edizione nelle file dell’Inter eSports e nei prossimi mesi affiancherà Fabio Denuzzo e Giovanni Giovhy Selvaggio nel torneo più atteso dell’anno. «Sono contentissimo, forza Doria!», le prime parole via Instagram del videogiocatore di EA Sports FIFA 22.

Clan. Già domani, domenica, il clan doriano potrà mettersi alla prova nel Sunday Show, l’evento organizzato dalla Lega Serie A e che verrà trasmesso sul canale Twitch ufficiale del campionato di gaming italiano.