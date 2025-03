Personalizzazione omaggio a SampCity per le abbonate

La maglia celebrativa realizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna con i nomi delle nostre 4.665 abbonate vivrà anche dopo il triplice fischio di Sampdoria-Palermo. Per tutte le titolari di abbonamento 2024/25 che acquisteranno una maglia a SampCity la personalizzazione con il proprio nome e numero è in omaggio.

Anima. Un’opportunità unica per rendere ancora più personale una maglia che rappresenta l’anima femminile della Sampdoria. Un simbolo di appartenenza da indossare con orgoglio.