Esercitazioni in chiave-Lazio e partitella, venerdì pomeridiano

Prosegue con un altro allenamento mattutino nel quartier generale di Bogliasco la marcia d’avvicinamento della Sampdoria alla sfida di lunedì sera in casa della Lazio. Dejan Stankovic e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una seduta a base di forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale sul campo 2 del “Mugnaini”. Differenziati per Filip Djuricic, Koray Günter, Jeison Murillo e Abdelhamid Sabiri. Andrea Conti e Ignacio Pussetto hanno invece proseguito i rispettivi percorsi di recupero. Domani, venerdì, è in agenda una sessione pomeridiana.