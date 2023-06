Possessi al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza per Napoli

Penultimo allenamento della stagione per la Sampdoria che si prepara ad affrontare il Napoli al “Maradona” (ore 18.30) nella 38.a giornata che segna l’epilogo della Serie A TIM 2022/23. Questa mattina Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto al “Mugnaini” una seduta incentrata su attivazione aerobica ed esercitazioni tecniche finalizzate al possesso palla. Sessioni differenziate per Andrea Conti e Fabio Quagliarella; mentre Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano i rispettivi iter di recupero. Domani, sabato, è in programma nel pomeriggio la rifinitura che precederà la partenza in volo charter per l’aeroporto di Capodichino.