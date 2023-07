Pre-campionato: il programma della Sampdoria 2023/24

Comincia a delinearsi il calendario estivo 2023/24 della nuova Sampdoria, che per la prima volta svolgerà il ritiro pre-campionato a Livigno, in provincia di Sondrio, nel cuore delle Alpi italiane.

Programma. I blucerchiati di Andrea Pirlo si raduneranno lunedì 10 luglio, giorno a partire dal quale effettueranno una serie di visite mediche e test tra Genova e il “Mugnaini” di Bogliasco. Il 12 luglio la squadra partirà poi alla volta dell’Alta Valtellina, dove alloggerà all’Hotel Intermonti e si allenerà al centro sportivo “Aquagranda”.

Amichevoli. In quel contesto il Doria affronterà in amichevole i dilettanti della Rappresentativa Valtellinese, il Rapperswil-Jona (Promotion League, terza serie svizzera) e l’Aurora Pro Patria (Serie C) rispettivamente domenica 16, mercoledì 19 e domenica 23 luglio. Proprio il 23 luglio, al termine del match, la Samp prenderà la strada di casa.

– Sampdoria vs Rappresentativa Valtellinese (domenica 16 luglio, ore 17.00, centro sportivo “Aquagranda” di Livigno, Sondrio)

– Sampdoria vs Rapperswil-Jona (mercoledì 19 luglio, ore 17.00, centro sportivo “Aquagranda” di Livigno, Sondrio)

– Sampdoria vs Aurora Pro Patria (domenica, 23 luglio, ore 17.00, centro sportivo “Aquagranda” di Livigno, Sondrio)