Primo doppio a Livigno tra atletica ed esercizi tecnico-tattici

Felpe per i ragazzi e giacche a vento per lo staff al mattino, mezze maniche al pomeriggio. Un clima variabile fa da cornice al ritiro della Sampdoria in Valtellina, dove mister Andrea Pirlo ha diretto la prima doppia seduta in altura al centro sportivo “Aquagranda” di Livigno.

Agenda. Al mattino il gruppo è stato sopposto ad attivazione in palestra, lavoro atletico sul campo ed esercitazioni tecnico-tattiche; torelli e partitella a campo ridotto hanno contraddistinto invece la seduta pomeridiana. Domani, venerdì, è in agenda un altro doppio allenamento.