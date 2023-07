Doppio ad alta intensità a Livigno, sabato mattutino

Prosegue con una doppia seduta ad alta intensità la preparazione in Valtellina della Sampdoria di Andrea Pirlo. Dopo una prima parte di attivazione sul campo del centro sportivo “Aquagranda” di Livigno, durante la prima sessione giornaliera la squadra si è divisa tra esercitazioni tecniche finalizzate al possesso e al recupero del pallone, lavori atletici e tattica, con il gruppo diviso per reparti. Nel pomeriggio, spazio ancora alla parte tattica e ad una partitella a campo ridotto. Domani, sabato, è in programma un unico allenamento mattutino.