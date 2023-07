Ultimo doppio a Livigno, domenica test con l’Aurora Pro Patria

Ultimo doppio per la Sampdoria in Valtellina di fronte all’azionista di maggioranza Matteo Manfredi e all’head of performance Nicola Legrottaglie. Mattinata con la squadra divisa in due gruppi che hanno svolto esercitazioni tattiche, precedute da lavori di prevezione e forza sul campo.

Menù. Nel pomeriggio i blucerchiati sono tornati ad allenarsi al centro sportivo “Aquagranda” di Livigno. Attivazione, quindi sessione tattica e sviluppo delle palle inattive: questo il menù della seduta che ha chiuso la giornata.

Test. Domani, domenica, è in programma l’ultimo test in alta quota con l’Aurora Pro Patria (Serie C): calcio d’inizio fissato alle ore 15.30 (diretta tv su DAZN e Telenord), quindi a seguire il rientro a Genova.