Rifinitura completata: i blucerchiati per Alessandria-Sampdoria

La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’amichevole di questa sera, domenica, alle 20.00 con l’Alessandria. Al termine della seduta Andrea Pirlo ha compilato la lista con i nomi dei 23 convocati, che nel pomeriggio partiranno in direzione del “Moccagatta”.

Portieri: Audero, Ravaglia, Saio.

Difensori: Barreca, Bereszynski, Depaoli, Ferrari, Giordano, Lotjonen, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Léris, Malagrida, Panada, Paoletti, Verre, Vitale, Yepes.

Attaccanti: Borini, Delle Monache, Di Stefano, La Gumina, Stoppa.