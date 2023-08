Tattica e palle inattive al “Mugnaini”, nel pomeriggio c’è l’Entella

Mattinata dedicata alla tattica per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco, in attesa della quinta amichevole pre-campionato. Dopo una prima fase di attivazione atletica sul terreno di gioco, Andrea Pirlo e staff hanno impostato la seduta su sviluppo del gioco e palle inattive. Questo pomeriggio, alle ore 18.00, è fissato il test con la Virtus Entella, formazione che parteciperà al campionato di Serie C.