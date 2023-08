Italia Under 19: Delle Monache convocato per il test con l’Albania

Gioia azzurra per la Sampdoria. A Corte Lambruschini è arrivata infatti la chiamata del tecnico dell’Italia Under 19, Bernardo Corradi, per il classe 2005 Marco Delle Monache. L’esterno blucerchiato è stato convocato presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per il test che gli Azzurrini disputeranno mercoledì 9 agosto (ore 17.30) con l’Albania.