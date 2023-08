Qui Bogliasco: tattica e aerobica alla ripresa, giovedì mattutino

Dopo aver goduto di due giorni e mezzo di riposo, la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con il Südtirol, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, in programma lunedì 14 agosto al “Ferraris”.

Tattica. In attesa di ritrovare l’azzurrino Marco Delle Monache, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta pomeridiana incentrata su attivazione atletica, tattica alternata a lavori aerobici e partitella a campo ridotto ad alta intensità. Domani, giovedì, è in programma un allenamento mattutino.