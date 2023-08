Forza e trasformazione al “Mugnaini”, venerdì nuovo mattutino

Prosegue la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Südtirol, in programma lunedì 14 agosto al “Ferraris” e valida quale trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa 2023/24. Andrea Pirlo e il suo staff hanno dedicato l’allenamento mattutino allo sviluppo della forza con esercizi specifici sul campo, ai quali sono seguiti lavori di trasformazione e una serie di partitelle a campo ridotto. Presente anche Marco Delle Monache, rientrato da Coverciano dove si è messo in mostra con l’Italia Under 19. Domani, venerdì, si replica con una nuova seduta al mattino.