Samp al lavoro al “Mugnaini”, sabato a Marassi parla Pirlo

La Sampdoria continua ad allenarsi a Bogliasco in vista dell’esordio stagionale con il Südtirol, in programma al “Ferraris” lunedì 14 agosto (ore 18.00) e valido quale trentaduesimo della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24. Attivazione atletica, torelli, sessione tattica dedicata alle due fasi di gioco e partitella finale: questo il manù della seduta mattutina diretta da Andrea Pirlo che domani, sabato, ha fissato al “Ferraris” un allenamento a porte chiuse (anche per i media) che sarà preceduto, alle 17.00, dalla conferenza stampa pre-partita.