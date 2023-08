Tecnico-tattico al “Ferraris”, domenica pomeridiano a Bogliasco

Allenamento al “Ferraris” per la Sampdoria, che questo pomeriggio ha ripreso confidenza con il prato di Marassi. Andrea Pirlo e staff hanno riunito la squadra in sala video, quindi prima parte della seduta atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partitelle a campo ridotto e infine serie di conclusioni in porta. Domani, domenica, ritrovo al “Mugnaini” di Bogliasco nel pomeriggio per continuare la preparazione all’esordio stagionale con il Südtirol, valido quale trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa (calcio d’inizio ore 18.00).