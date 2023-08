Ferragosto sul campo per la Samp, mercoledì nuovo mattutino

Ferragosto sul campo per la Sampdoria che si è rimessa subito in moto a Bogliasco per una seduta mattutina. Andrea Pirlo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con il Südtirol, mentre gli altri componenti della rosa hanno svolto un allenamento completo a base di attivazione, giochi di posizione e partitella a campo ridotto. Domani, mercoledì, nuovo appuntamento al mattino al “Mugnaini”.