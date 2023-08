Possessi e partitelle al “Mugnaini”, giovedì ancora mattutino

Al “Mugnaini” di Bogliasco la Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento all’esordio nel campionato di Serie BKT 2023/24, in programma sabato al “Liberati” di Terni con la Ternana (ore 20.30). Attivazione atletica, torelli, possessi e una serie di partitelle a campo ridotto, dalle quali sono stati esentati i calciatori maggiormente impiegati in Coppa Italia con il Südtirol: questo il menù della seduta mattina diretta da Andrea Pirlo e il suo staffe, alla quale ha partecipato anche Daniele Montevago, rientrato in gruppo. Domani, giovedì, è in agenda un nuovo appuntamento mattutino.